Роналду забил и удалился. «Реал» побил «Барсу»
Суперкубок Испании практически у «Реала» в кармане. Первое официальное класико «Барсы» при Эрнесто Вальверде вышло комом.
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СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. Первый матч.
БАРСЕЛОНА — РЕАЛ — 1:3 (0:0)
Голы: Пике, 50 — в свои ворота (0:1). Месси, 77 — с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 80 (1:2). Асенсио, 90 (1:3).
«Барселона»: тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Серхи Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Деулофеу (Д..Суарес, 59).
«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Иско, Ковачич (Асенсио, 68), Бензема (Криштиану Роналду, 58), Бэйл (Васкес, 81).
Предупреждения: Каземиру, 20. Пике, 27. Месси, 40. Бэйл, 41. Карвахаль, 41. Бускетс, 57. Навас, 76. Криштиану Роналду, 80.
Удаление: Криштиану Роналду, 82.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
13 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Ответный матч — 16 августа в Мадриде.
Главный вопрос, занимающий испанские СМИ перед официальным стартом сезона последние дни, был разрешен с выходом команд на поле — никакого поздравительного «коридора» для «Реала», недавно завоевавшего первый трофей сезона, игроки каталонцев делать не стали. Зато у зрителей, особенно на верхних ярусах трибун, тут же возникли другие сомнения — как, собственно, различать своих от чужих? Дело в том, что впервые в истории мадридский клуб вышел играть на «Камп Ноу» не в белой форме. И не просто не в белой, а в синей, которая странно смотрелась на фоне домашних цветов «Барсы».
Как и ожидалось, Зинедин Зидан оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных, а третьим нападающим в компанию к Месси и Суаресу Эрнесто Вальверде отрядил Жерара Деулофеу. Первые минуты команды отвели на осторожную разведку и прощупывание слабых точек, но вскоре вода в чаше каталонской арены стала закипать — во многом потому, что хозяевам игра давалась лучше, чем гостям. У «Реала» выделялся Ковачич и Иско, «Барса» мощно давила всей средней линией и нагнетала давление в нападении. Несмотря на все усилия Месси и компании, нули на табло дожили до перерыва.
На второй тайм вышел другой «Реал» — агрессивный, резкий, готовый на подвиг. Одна из первых же атак — прострел Марселу и срезка Пике в свои ворота. На трибунах «Камп Ноу» было много мадридцев, так что за гостей болели едва ли не больше, чем за
Единственная вещь, на которую надеешься, наблюдая за класико — чтобы главный арбитр встречи не вышел на первый план. К сожалению, молодому баску Рикардо Бенгоэчеа не удалось сохранить второстепенную роль. За 10 минут он принял такое количество неоднозначных решений, которые еще долго будут переваривать испанские любители футбола. Для начала — отменил гол Роналду, но с офсайдом поспорить было сложно. Затем — назначил пенальти за фол Наваса на Суаресе, хотя фола, справедливости ради, никакого не было; Месси уверенно реализовал 11-метровый.
На этом Бенгоэчеа не успокоился. С разницей в несколько минут он показал Роналду две желтые карточки: первую за снятую футболку, которую португалец сорвал с себя, празднуя роскошный удар в дальнюю девятку, выведший «Реал» вперед, а вторую — за падение и споры после
«Барса» сделала все, чтобы еще раз отыграться, но мяч ни за что не хотел идти в ворота гостей. Зато еще один великолепный удар удался игроку «Реала» — за мгновения до финального свистка Асенсио вошел в штрафную и без шансов для Тер Штегена снял паутину с ближней девятки. Заканчивая игру в меньшинстве, мадридская команда запасалась комфортным преимуществом перед ответной игрой.
На большее команд не хватило. «Реал», впервые в истории изменив привычному цвету, синим по белому написал о своих намерениях прибавить к одному уже добытому Кубку еще одну награду. Первое официальное класико Эрнесто Вальверде вышло комом. Новоиспеченный парижанин Неймар забил гол и отдал голевую передачу в первом матче за «ПСЖ». Жизнь продолжается, испанский сезон начался.
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