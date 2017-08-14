Роналду забил и удалился. «Реал» побил «Барсу»

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СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ. Первый матч.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ — 1:3 (0:0)

Голы: Пике, 50 — в свои ворота (0:1). Месси, 77 — с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 80 (1:2). Асенсио, 90 (1:3).

«Барселона»: тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Серхи Роберто, 68), Месси, Л. Суарес, Деулофеу (Д..Суарес, 59).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Иско, Ковачич (Асенсио, 68), Бензема (Криштиану Роналду, 58), Бэйл (Васкес, 81).

Предупреждения: Каземиру, 20. Пике, 27. Месси, 40. Бэйл, 41. Карвахаль, 41. Бускетс, 57. Навас, 76. Криштиану Роналду, 80.

Удаление: Криштиану Роналду, 82.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

13 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Ответный матч — 16 августа в Мадриде.

Главный вопрос, занимающий испанские СМИ перед официальным стартом сезона последние дни, был разрешен с выходом команд на поле — никакого поздравительного «коридора» для «Реала», недавно завоевавшего первый трофей сезона, игроки каталонцев делать не стали. Зато у зрителей, особенно на верхних ярусах трибун, тут же возникли другие сомнения — как, собственно, различать своих от чужих? Дело в том, что впервые в истории мадридский клуб вышел играть на «Камп Ноу» не в белой форме. И не просто не в белой, а в синей, которая странно смотрелась на фоне домашних цветов «Барсы».

Как и ожидалось, Зинедин Зидан оставил Криштиану Роналду на скамейке запасных, а третьим нападающим в компанию к Месси и Суаресу Эрнесто Вальверде отрядил Жерара Деулофеу. Первые минуты команды отвели на осторожную разведку и прощупывание слабых точек, но вскоре вода в чаше каталонской арены стала закипать — во многом потому, что хозяевам игра давалась лучше, чем гостям. У «Реала» выделялся Ковачич и Иско, «Барса» мощно давила всей средней линией и нагнетала давление в нападении. Несмотря на все усилия Месси и компании, нули на табло дожили до перерыва.

На второй тайм вышел другой «Реал» — агрессивный, резкий, готовый на подвиг. Одна из первых же атак — прострел Марселу и срезка Пике в свои ворота. На трибунах «Камп Ноу» было много мадридцев, так что за гостей болели едва ли не больше, чем за сине-гранатовых. Впрочем, появление Роналду на поле все равно встретили свистом. «Барселона» встряхнула головой и побежала отыгрываться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">pique own goal.... <a href="https://t.co/m8iZbV0uF2">pic.twitter.com/m8iZbV0uF2</a></p>— JamesVarris (@VarrisJames) <a href="https://twitter.com/VarrisJames/status/896840792106512385">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Единственная вещь, на которую надеешься, наблюдая за класико — чтобы главный арбитр встречи не вышел на первый план. К сожалению, молодому баску Рикардо Бенгоэчеа не удалось сохранить второстепенную роль. За 10 минут он принял такое количество неоднозначных решений, которые еще долго будут переваривать испанские любители футбола. Для начала — отменил гол Роналду, но с офсайдом поспорить было сложно. Затем — назначил пенальти за фол Наваса на Суаресе, хотя фола, справедливости ради, никакого не было; Месси уверенно реализовал 11-метровый.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">goallllllllll <a href="https://t.co/JsIiGuAipG">pic.twitter.com/JsIiGuAipG</a></p>— JamesVarris (@VarrisJames) <a href="https://twitter.com/VarrisJames/status/896847670022733825">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На этом Бенгоэчеа не успокоился. С разницей в несколько минут он показал Роналду две желтые карточки: первую за снятую футболку, которую португалец сорвал с себя, празднуя роскошный удар в дальнюю девятку, выведший «Реал» вперед, а вторую — за падение и споры после опять-таки неоднозначного эпизода в штрафной «Барселоны». В результате новоиспеченный автор победного (как оказалось позже) гола досрочно отправился в раздевалку (да еще и толкнув главного арбитра), а страсти на поле уже не имели возможности утихнуть.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">ronaldo <a href="https://t.co/zt2v5kzRDV">pic.twitter.com/zt2v5kzRDV</a></p>— JamesVarris (@VarrisJames) <a href="https://twitter.com/VarrisJames/status/896848403883335680">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">red cardddddddd <a href="https://t.co/K36oOn2LIB">pic.twitter.com/K36oOn2LIB</a></p>— JamesVarris (@VarrisJames) <a href="https://twitter.com/VarrisJames/status/896848994978193410">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Барса» сделала все, чтобы еще раз отыграться, но мяч ни за что не хотел идти в ворота гостей. Зато еще один великолепный удар удался игроку «Реала» — за мгновения до финального свистка Асенсио вошел в штрафную и без шансов для Тер Штегена снял паутину с ближней девятки. Заканчивая игру в меньшинстве, мадридская команда запасалась комфортным преимуществом перед ответной игрой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">asesnsoo.... <a href="https://t.co/dvYv0bXxBh">pic.twitter.com/dvYv0bXxBh</a></p>— JamesVarris (@VarrisJames) <a href="https://twitter.com/VarrisJames/status/896851005731741701">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На большее команд не хватило. «Реал», впервые в истории изменив привычному цвету, синим по белому написал о своих намерениях прибавить к одному уже добытому Кубку еще одну награду. Первое официальное класико Эрнесто Вальверде вышло комом. Новоиспеченный парижанин Неймар забил гол и отдал голевую передачу в первом матче за «ПСЖ». Жизнь продолжается, испанский сезон начался.