«Реал» намерен оспорить удаление Роналду в матче с «Барселоной»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан на
пресс-конференции после первого матча с «Барселоной» за Суперкубок Испании дал понять, что мадридский клуб намерен оспорить удаление нападающего Криштиану Роналду.
Матч завершился победой «Реала» в Барселоне со счётом 3:1. Роналду был удалён после того, как получил вторую жёлтую карточку на 82-й минуте. Главный судья матча посчитал, что Криштиану симулировал.
«Возможно, это не пенальти, но в любом случае судья принял чересчур строгое решение. Мы постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы Криштиану смог сыграть в ответном матче», — цитируют Зидана испанские СМИ.
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