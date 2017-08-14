«Реал» намерен оспорить удаление Роналду в матче с «Барселоной»

Матч завершился победой «Реала» в Барселоне со счётом 3:1. Роналду был удалён после того, как получил вторую жёлтую карточку на 82-й минуте. Главный судья матча посчитал, что Криштиану симулировал.

«Возможно, это не пенальти, но в любом случае судья принял чересчур строгое решение. Мы постараемся сделать всё от нас зависящее, чтобы Криштиану смог сыграть в ответном матче», — цитируют Зидана испанские СМИ.