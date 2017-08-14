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14 августа 2017, 1:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании

В первом матче за Суперкубок Испании «Барселона» принимала «Реал». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась победой мадридской команды со счётом 3:1.

В первом матче за <span class=error>Суперкубок</span> Испании Барселона принимала Реал. Увеличить
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Все забитые мячи в этой встречи пришлись на второй тайм. На 50-й минуте «Реал» вышел вперёд в счёте после того, как защитник каталонцев Херард Пике срезал мяч в собственные ворота. На 77-й минуте Лионель Месси ударом с пенальти счёт сравнял, однако уже через три минуты точный удар Криштиану Роналду вновь вернул преимущество мадридцам.

На 82-й минуте всё тот же Роналду получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Однако это не помешало «Реалу» забить ещё один гол в оставшееся время после точного удара Марко Асенсио.

Ответный матч в Мадриде «Реал» и «Барселона» проведут 17 августа.

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