Неймар отметился голом в дебютном матче за ПСЖ
ТАСС, 13 августа. «Генгам» проиграл ПСЖ со счетом 0:3 в домашнем матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу.
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За гостей отличились Джордан Икоко (52-я минута — автогол), Эдинсон Кавани (62) и Неймар (82), который также отдал голевую передачу.
Форвард сборной Бразилии Неймар в этом матче дебютировал за ПСЖ, выйдя на поле в стартовом составе.
3 августа 25-летний Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ. Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|21
|0
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Антони Готье (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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