«Лацио» обыграл «Ювентус» и стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии

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У победителей мячи забили Чиро Иммобиле (32-я минута — с пенальти, 54-я минута) и Алессандро Мургиа (90), у туринцев дважды отличился Пауло Дибала (85, 90 — с пенальти).

«Лацио» стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, который разыгрывается с 1988 года. Наибольшее количество побед в матчах за Суперкубок имеют «Ювентус» и «Милан» (оба — по семь побед).

В Суперкубке участвуют победители чемпионата и Кубка страны. Поскольку туринский клуб стал победителем обоих турниров в минувшем сезоне, в матче за Суперкубок принял участие финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка страны — «Лацио».