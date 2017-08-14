«Лацио» обыграл «Ювентус» и стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии
ТАСС, 13 августа. Римский «Лацио» победил туринский «Ювентус» со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии по футболу, который прошел в Риме.
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У победителей мячи забили Чиро Иммобиле (32-я минута — с пенальти, 54-я минута) и Алессандро Мургиа (90), у туринцев дважды отличился Пауло Дибала (85, 90 — с пенальти).
«Лацио» стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, который разыгрывается с 1988 года. Наибольшее количество побед в матчах за Суперкубок имеют «Ювентус» и «Милан» (оба — по семь побед).
В Суперкубке участвуют победители чемпионата и Кубка страны. Поскольку туринский клуб стал победителем обоих турниров в минувшем сезоне, в матче за Суперкубок принял участие финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка страны — «Лацио».
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