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14 августа 2017, 0:04 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Лацио» обыграл «Ювентус» и стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии

ТАСС, 13 августа. Римский «Лацио» победил туринский «Ювентус» со счетом 3:2 в матче за Суперкубок Италии по футболу, который прошел в Риме.

Встреча завершилась со счетом 3:2. Увеличить
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У победителей мячи забили Чиро Иммобиле (32-я минута — с пенальти, 54-я минута) и Алессандро Мургиа (90), у туринцев дважды отличился Пауло Дибала (85, 90 — с пенальти).

«Лацио» стал четырехкратным обладателем Суперкубка Италии, который разыгрывается с 1988 года. Наибольшее количество побед в матчах за Суперкубок имеют «Ювентус» и «Милан» (оба — по семь побед).

В Суперкубке участвуют победители чемпионата и Кубка страны. Поскольку туринский клуб стал победителем обоих турниров в минувшем сезоне, в матче за Суперкубок принял участие финалист прошлогоднего розыгрыша Кубка страны — «Лацио».

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