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13 августа 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Црвена Звезда» выиграла пятый матч подряд перед игрой с «Краснодаром» в ЛЕ

В матче 5-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» на своём поле обыграла «Бачку». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей по голу на свой счёт записали Александар Пешич, Абрахам Фримпонг и Урош Рачич. В составе гостей отличился Дамир Чекович. Таким образом, «Црвена Звезда» одержала победы во всех пяти турах чемпионата.

«Црвена Звезда» по итогам жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы стала соперником «Краснодара». Российский клуб сегодня на своём поле проводит матч 6-го тура РФПЛ с «Амкаром». Первый матч «Црвена Звезда» и «Краснодар» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.

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