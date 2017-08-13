«Црвена Звезда» выиграла пятый матч подряд перед игрой с «Краснодаром» в ЛЕ
В матче 5-го тура чемпионата Сербии «Црвена Звезда» на своём поле обыграла «Бачку». Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей по голу на свой счёт записали Александар Пешич, Абрахам Фримпонг и Урош Рачич. В составе гостей отличился Дамир Чекович. Таким образом, «Црвена Звезда» одержала победы во всех пяти турах чемпионата.
«Црвена Звезда» по итогам жеребьёвки раунда
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