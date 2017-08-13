«Црвена Звезда» выиграла пятый матч подряд перед игрой с «Краснодаром» в ЛЕ

В составе победителей по голу на свой счёт записали Александар Пешич, Абрахам Фримпонг и Урош Рачич. В составе гостей отличился Дамир Чекович. Таким образом, «Црвена Звезда» одержала победы во всех пяти турах чемпионата.

«Црвена Звезда» по итогам жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Европы стала соперником «Краснодара». Российский клуб сегодня на своём поле проводит матч 6-го тура РФПЛ с «Амкаром». Первый матч «Црвена Звезда» и «Краснодар» проведут 17 августа, а ответный запланирован на 24 августа.