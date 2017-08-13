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13 августа 2017, 20:21 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» в первом туре чемпионата Англии

ТАСС, 13 августа. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 4:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Увеличить
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В составе хозяев дубль оформил Ромело Лукаку (33-я, 53-я минуты), также голы забил Антони Марсьяль (87) и Поль Погба (90). Лукаку провел свой дебютный матч в Английской премьер-лиге в составе «Манчестера». Бельгиец перешел в МЮ из «Эвертона» в июле текущего года, по информации британских СМИ, сумма трансфера составила около €85 млн (гарантированная часть) плюс €17 млн в виде бонусов.

Следующий матч 19 августа «Манчестер» сыграет на выезде с валлийским «Суонси». «Вест Хэм» в тот же день в гостях встретится с «Саутгемптоном».

Матч в Манчестере посетила Виктория Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России. «Манчестер Юнайтед» поприветствовал россиянку на своей странице в социальной сети Twitter. «Добро пожаловать на “Олд Траффорд”, Виктория. Надеемся, ты получишь удовольствие от игры», — сказано в сообщении.

13.08.2017 18:00 основной раунд: 1-й тур Old Trafford
Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Хэм Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Славен Билич
Голы
33′ Ромелу Лукаку (М. Рэшфорд) 9
52′ Ромелу Лукаку (Г. Мхитарян) 9
87′ Антони Марсьяль (Г. Мхитарян) 11
90′ Поль Погба (А. Марсьяль) 6
Составы
Давид де Хеа 1
60′ Антонио Валенсия 25
Дэйли Блинд 17
43′ Эрик Байи 3
Фил Джоунс 4
Поль Погба 6
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
88′ Генрих Мхитарян 22
Джесси Лингард 14
80′ Маркус Рэшфорд 19
Антони Марсьяль 11
76′ Хуан Мануэль Мата 8
Маруан Феллаини 27
25 Джо Харт
5 Пабло Сабалета 51′
2 Уинстон Рид
21 Анджело Огбонна 66′
17 Хавьер Эрнандес
20 Андре Айю
14 Педро Обианг
18 Марко Арнаутович
26 Артур Масуаку 81′
3 Аарон Крессуэлл
16 Марк Нобл 61′
41 Деклан Райс
31 Эдмилсон Фернандес 60′
15 Диафра Сако
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 1
11 Угловые 1
19 Фолы 7
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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