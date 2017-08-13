«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» в первом туре чемпионата Англии
ТАСС, 13 августа. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над лондонским «Вест Хэмом» со счетом 4:0 в домашнем матче первого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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В составе хозяев дубль оформил Ромело Лукаку (33-я, 53-я минуты), также голы забил Антони Марсьяль (87) и Поль Погба (90). Лукаку провел свой дебютный матч в Английской премьер-лиге в составе «Манчестера». Бельгиец перешел в МЮ из «Эвертона» в июле текущего года, по информации британских СМИ, сумма трансфера составила около €85 млн (гарантированная часть) плюс €17 млн в виде бонусов.
Следующий матч 19 августа «Манчестер» сыграет на выезде с валлийским «Суонси». «Вест Хэм» в тот же день в гостях встретится с «Саутгемптоном».
Матч в Манчестере посетила Виктория Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России. «Манчестер Юнайтед» поприветствовал россиянку на своей странице в социальной сети Twitter. «Добро пожаловать на “Олд Траффорд”, Виктория. Надеемся, ты получишь удовольствие от игры», — сказано в сообщении.