«Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» в первом туре чемпионата Англии

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В составе хозяев дубль оформил Ромело Лукаку (33-я, 53-я минуты), также голы забил Антони Марсьяль (87) и Поль Погба (90). Лукаку провел свой дебютный матч в Английской премьер-лиге в составе «Манчестера». Бельгиец перешел в МЮ из «Эвертона» в июле текущего года, по информации британских СМИ, сумма трансфера составила около €85 млн (гарантированная часть) плюс €17 млн в виде бонусов.

Следующий матч 19 августа «Манчестер» сыграет на выезде с валлийским «Суонси». «Вест Хэм» в тот же день в гостях встретится с «Саутгемптоном».

Матч в Манчестере посетила Виктория Лопырева — посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России. «Манчестер Юнайтед» поприветствовал россиянку на своей странице в социальной сети Twitter. «Добро пожаловать на “Олд Траффорд”, Виктория. Надеемся, ты получишь удовольствие от игры», — сказано в сообщении.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Welcome to Old Trafford, <a href="https://twitter.com/LopyrevaVika">@LopyrevaVika</a> - we hope you enjoy the game! <a href="https://twitter.com/hashtag/MUFC?src=hash">#MUFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MUNWHU?src=hash">#MUNWHU</a> <a href="https://t.co/KNBGdhng8G">pic.twitter.com/KNBGdhng8G</a></p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/896735362785128448">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>