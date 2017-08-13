Хет-трик Фалькао помог «Монако» разгромить «Дижон»
В матче второго тура чемпионата Франции «Дижон» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей
«Монако» набрал шесть очков, одержав вторую подряд победу в чемпионате Франции. «Дижон»
Главные тренеры
|Оливье Далль'Ольо
|Леонарду Жардим
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|10
|10
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter