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13 августа 2017, 20:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Хет-трик Фалькао помог «Монако» разгромить «Дижон»

В матче второго тура чемпионата Франции «Дижон» принимал на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В матче второго тура чемпионата Франции Дижон принимал на своём поле Монако. Увеличить
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В составе победителей хет-трик оформил колумбийский форвард Радамель Фалькао, а ещё один гол на свой счёт записал бразильский защитник Жемерсон. За «Дижон» мяч забил Уэсли Саид.

«Монако» набрал шесть очков, одержав вторую подряд победу в чемпионате Франции. «Дижон» по-прежнему остаётся без набранных очков, проиграв второй матч кряду.

13.08.2017 18:00 основной раунд: 2-й тур Stade Gaston-Gerard
Дижон 1:4 Монако
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Оливье Далль'Ольо Леонарду Жардим
Голы
43′ Весли Саид 9
9 Радамель Фалькао 3′
5 Жемерсон 25′
9 Радамель Фалькао 37′
9 Радамель Фалькао 51′
Составы
Батист Рейне 30
Седрик Ямбере 18
Арнольд Бука Муту 25
Седрик Варро 27
Наим Слити 10
Жордан Марье 14
Ромен Амальфитано 20
Квон Чхан Хун 22
54′ Адам Ланг 2
Уссама Хаддади 5
56′ Валентен Розье 19
Фуад Шафик 26
72′ Весли Саид 9
Фредерик Саммаритано 7
1 Даниэль Субашич
2 Фабинью
5 Жемерсон
6 Марко ди Оливейра Жорже
19 Джибриль Сидибе 66′
25 Камиль Глик
8 Жоау Моутинью 62′
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао
11 Гвидо Каррильо
20 Маркуш Лопеш 64′
17 Юри Тилеманс
15 Адама Диакаби 83′
31 Жиль Диаш
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
6 Угловые 10
10 Фолы 12
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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