Хет-трик Фалькао помог «Монако» разгромить «Дижон»

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В составе победителей хет-трик оформил колумбийский форвард Радамель Фалькао, а ещё один гол на свой счёт записал бразильский защитник Жемерсон. За «Дижон» мяч забил Уэсли Саид.