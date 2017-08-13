Феррер: «Кайрат» борется за чемпионство, поэтому нам была нужна победа над «Окжетпесом»

Встреча в Щучинске завершилась минимальной победой алматинцев (0:1), гол у которых забил ивуарийский нападающий Жерар Гоу.

«Мы знали, что будет тяжелая игра, потому что «Окжетпесу» нужны очки, чтобы остаться в премьер-лиге. Мы знали, что здесь искусственное поле, которое нам не помогло бы, но очки нужны и нам. Тем более, мы знали результаты других матчей, поэтому, если мы хотим бороться за чемпионство, то нам нужно было выигрывать.

Я очень доволен своими игроками, они очень хорошо работают. В начале игры у нас были небольшие проблемы, но после 15 минут, мы взяли игру в свои руки. Дальше контролировали игру, были шансы забить, но не смогли этого сделать и понимали, что счет 0:1 рискованный, но считаю, что мы заслуженно выиграли сегодня, — цитирует Феррера официальный сайт «Кайрата».

Исход прошедшего матча подвел и главный тренер «Окжетпеса» Виктор Пасулько.

«Хочу поблагодарить ребят за игру, они провели неплохой матч. Они не уступили «Кайрату» в каких-то компонентах, не дали им сделать что-либо у наших ворот, сыграли жестко в обороне, — отметил Пасулько. — Единственный момент — это стандарт, где Гоу сыграл очень хорошо. Этот момент решил исход встречи, очень обидно, мы готовились к этой игре.

Ребята немного удручены, но, думаю, мы проиграли не кому-то, а «Кайрату» — флагману казахстанского футбола. Поэтому, нам нужно готовиться серьезно к следующей игре, у нас есть время для этого, мы должны брать дома очки.

Отметим, что «Кайрат» с 57 очками идет на втором месте, отставая от «Астаны» на семь баллов. Десятую строчку занимает «Окжетпес», в активе которого 21 очко.