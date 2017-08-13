Феррер: «Кайрат» борется за чемпионство, поэтому нам была нужна победа над «Окжетпесом»
Главный тренер «Кайрата» Карлос Феррер подвел итоги гостевого матча 23-го тура КПЛ против «Окжетпеса».
Встреча в Щучинске завершилась минимальной победой алматинцев (0:1), гол у которых забил ивуарийский нападающий Жерар Гоу.
«Мы знали, что будет тяжелая игра, потому что «Окжетпесу» нужны очки, чтобы остаться в
Я очень доволен своими игроками, они очень хорошо работают. В начале игры у нас были небольшие проблемы, но после 15 минут, мы взяли игру в свои руки. Дальше контролировали игру, были шансы забить, но не смогли этого сделать и понимали, что счет 0:1 рискованный, но считаю, что мы заслуженно выиграли сегодня, — цитирует Феррера официальный сайт «Кайрата».
Исход прошедшего матча подвел и главный тренер «Окжетпеса» Виктор Пасулько.
«Хочу поблагодарить ребят за игру, они провели неплохой матч. Они не уступили «Кайрату» в
Ребята немного удручены, но, думаю, мы проиграли не
Отметим, что «Кайрат» с 57 очками идет на втором месте, отставая от «Астаны» на семь баллов. Десятую строчку занимает «Окжетпес», в активе которого 21 очко.
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