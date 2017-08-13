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13 августа 2017, 18:16 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Акжайык» в гостях обыграл «Тараз» и одержал первую за три месяца победу в КПЛ

Футболисты «Тараза» проиграли уральскому «Акжайыку» в домашнем матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 13 августа, и завершилась со счетом 0:1.

Автором победного гола «Акжайыка» стал защитник Дмитрий Шмидт, отличившийся на 72-й минуте.

Для «Тараза» это поражение стало десятым в КПЛ-2017, а «Акжайык» одержал четвертую победу. Уральский клуб прервал безвыигрышную серию (девять поражений и три ничьи), которая длилась со 2 мая, когда был обыгран «Тобол» (1:0).

С 27 очками «Тараз» остался на седьмом месте, а «Акжайык», набрав 18-е очко, поднялся на предпоследнее, 11-е место, и опережает «Актобе» на один пункт.

В других матчах 23-го тура КПЛ «Астана» в гостях разгромила «Актобе» (3:0), «Тобол» уступил «Кайсару» (0:1), «Шахтер» одержал волевую победу над «Ордабасы» (2:1), «Кайрат» обыграл «Окжетпес» (1:0), а «Атырау» сыграл вничью с «Иртышом» (0:0).

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