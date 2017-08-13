«Иртыш» сыграл вничью с «Атырау» в первом матче после отставки Димитрова

Игра проходила сегодня, 13 августа, на стадионе «Мунайшы» и завершилась со счетом 0:0.

Для «Иртыша» этот матч стал первым после отставки главного тренера Димитара Димитрова, чей пост временно занял Сергей Климов. Болгарин покинул павлодарский клуб 9 августа и вернулся на родину, где сегодня официально возглавил «Лудогорец».

Для «Атырау» эта ничья стала седьмой в КПЛ-2017, а для «Иртыша» — восьмой. С 25 очками «нефтяники» идут девятыми, а «Иртыш» с 35 баллами находится на четвертом месте в таблице.

В других матчах 23-го тура КПЛ «Астана» в гостях разгромила «Актобе» (3:0), «Тобол» уступил «Кайсару» (0:1), «Шахтер» одержал волевую победу над «Ордабасы» (2:1), «Кайрат» обыграл «Окжетпес» (1:0), а «Тараз» проиграл «Акжайыку» (0:1).