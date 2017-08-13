Лукаку — в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вест Хэмом»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку с первых минут начнет матч 1-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».
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Полностью состав манкунианцев выглядит следующим образом:
Давид де Хеа — Антонио Валенсия, Эрик Байи, Фил Джоунс, Дэйли Блинд — Неманья Матич, Поль Погба, Хуан Мата, Генрих Мхитарян — Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку.
Стартовый состав «молотобойцев» выглядит так: Джо Харт — Пабло Сабалета, Уинстон Рид, Анджело Огбонна, Артур Масуаку — Марк Нобл, Педро Обианг, Эдмилсон Фернандес — Марко Арнаутович, Хавьер Эрнандес.
Напомним, что матч 1-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» начнется сегодня, начало игры — в 18.00 по московскому времени.
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