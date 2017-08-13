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13 августа 2017, 17:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лукаку — в старте «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вест Хэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку с первых минут начнет матч 1-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> с первых минут начнет матч 1-го тура чемпионата Англии с <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэмом</span>. Увеличить
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Полностью состав манкунианцев выглядит следующим образом:

Давид де Хеа — Антонио Валенсия, Эрик Байи, Фил Джоунс, Дэйли Блинд — Неманья Матич, Поль Погба, Хуан Мата, Генрих Мхитарян — Маркус Рэшфорд, Ромелу Лукаку.

Стартовый состав «молотобойцев» выглядит так: Джо Харт — Пабло Сабалета, Уинстон Рид, Анджело Огбонна, Артур Масуаку — Марк Нобл, Педро Обианг, Эдмилсон Фернандес — Марко Арнаутович, Хавьер Эрнандес.

Напомним, что матч 1-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом» начнется сегодня, начало игры — в 18.00 по московскому времени.

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