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13 августа 2017, 17:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тоттенхэм» стартовал в чемпионате Англии с выездной победы над «Ньюкаслом»

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» на выезде обыграли «Ньюкасл» в своем стартовом матче чемпионата Англии сезона-2017/18.

Футболисты лондонского Тоттенхэма на выезде обыграли Ньюкасл в своем стартовом матче чемпионата Англии сезона-2017/18. Увеличить
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Воскресная игра в Ньюкасле завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Деле Алли (61-я минута) и Бен Дэвис (70). На 49-й минуте красную карточку получил полузащитник «Нькасла» Джонджо Шелви.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет дома 20 августа против «Челси». «Ньюкасл» в этот же день сыграет на выезде с дебютантом премьер-лиги командой «Хаддерсфилд Таун».

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