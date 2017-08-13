«Тоттенхэм» стартовал в чемпионате Англии с выездной победы над «Ньюкаслом»
Футболисты лондонского «Тоттенхэма» на выезде обыграли «Ньюкасл» в своем стартовом матче чемпионата Англии сезона-2017/18.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Воскресная игра в Ньюкасле завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Деле Алли (61-я минута) и Бен Дэвис (70). На 49-й минуте красную карточку получил полузащитник «Нькасла» Джонджо Шелви.
Следующий матч «Тоттенхэм» проведет дома 20 августа против «Челси». «Ньюкасл» в этот же день сыграет на выезде с дебютантом
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter