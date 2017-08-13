«Тоттенхэм» стартовал в чемпионате Англии с выездной победы над «Ньюкаслом»

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Воскресная игра в Ньюкасле завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Деле Алли (61-я минута) и Бен Дэвис (70). На 49-й минуте красную карточку получил полузащитник «Нькасла» Джонджо Шелви.