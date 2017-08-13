Гол Артема Кийко принес победу футболистам минского «Динамо» над жодинскими торпедовцами в матче 18-го тура ЧБ
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одолели жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Игра на столичном стадионе «Трактор» прошла с преимуществом хозяев, но лишь в конце встречи динамовцы сумели добиться успеха. На 83-й минуте игры победный гол забил молодой форвард минчан Артем Кийко. Благодаря этой виктории команда Сергея Гуренко снова обошла борисовский БАТЭ, догнав лидера солигорский «Шахтер». Борисовчане в этом туре взяли верх над брестским «Динамо» — 1:0. А солигорские футболисты сегодня примут на своем поле «Минск». Кроме того, сегодня в Мозыре «Славия» сыграет с «Гомелем».
Результаты остальных игр 18-го тура: «Ислочь» — «Городея» — 0:4, «Слуцк» — «Неман» — 1:2, «Витебск» — «Нафтан» — 2:0, «Крумкачы» — «Днепр» — 0:0.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 40 очков (18 матчей), «Шахтер» — 40 (17), БАТЭ — 39 (18), «Неман» — 32 (18), «Слуцк» — 31 (18).
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