«Наполи» арендует Зинченко за 500 тысяч евро

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Согласно Studio Sport, итальянцы согласовали аренду хавбека на один сезон за 500 тысяч евро. При этом неаполитанцы сохранят за собой право первоочередного выкупа игрока за шесть миллионов евро.

Напомним, что украинец перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. Однако за «горожан» он не провел ни одного официального матча, а в прошлом сезоне на правах аренды выступал за ПСВ.