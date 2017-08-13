Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» прервать серию из 4 игр без побед
«Шанхай СИПГ» выиграл у клуба «Чунцин Лифань» в матче 22-го тура чемпионата Китая.
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Встреча проходила в Шанхае на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Шанхай СИПГ» прервал серию из четырех матчей в турнире без побед.
На 34-й минуте
На 72-й минуте бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов вновь вывел хозяев вперед. На 87-й минуте отличился Хуан Лю, но минуту спустя У Лэй принес «Шанхаю» победу.
«Шанхай СИПГ» (45 очков) занимает второе место в таблице, «Чунцин Лифань» (30 баллов) — восьмой.
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