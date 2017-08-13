Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30669887/
13 августа 2017, 16:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Халка и Ахмедова помогли «Шанхай СИПГ» прервать серию из 4 игр без побед

«Шанхай СИПГ» выиграл у клуба «Чунцин Лифань» в матче 22-го тура чемпионата Китая.

Шанхай <span class=error>СИПГ</span> выиграл у клуба <span class=error>Чунцин</span> <span class=error>Лифань</span> в матче 22-го тура чемпионата Китая. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила в Шанхае на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Шанхай СИПГ» прервал серию из четырех матчей в турнире без побед.

На 34-й минуте экс-игрок «Зенита» Халк с пенальти открыл счет. В дебюте второго тайма Юри провел ответный мяч, также реализовав 11-метровый.

На 72-й минуте бывший игрок «Краснодара» Одил Ахмедов вновь вывел хозяев вперед. На 87-й минуте отличился Хуан Лю, но минуту спустя У Лэй принес «Шанхаю» победу.

«Шанхай СИПГ» (45 очков) занимает второе место в таблице, «Чунцин Лифань» (30 баллов) — восьмой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Гол Артема Кийко принес победу футболистам минского «Динамо» над жодинскими торпедовцами в матче 18-го тура ЧБ

Гол Артема Кийко принес победу футболистам минского «Динамо» над жодинскими торпедовцами в матче 18-го тура ЧБ

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одолели жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 1:0 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?