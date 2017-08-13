«Кайрат» победил «Окжетпес» и приблизился к «Астане» в таблице КПЛ

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Игра проходила сегодня, 13 августа, на стадионе «Жаксы» в Щучинске и завершилась со счетом 0:1.

Победный гол «Кайрата» на 33-й минуте забил ивуарийский нападающий Жерар Гоу. Для него этот мяч стал 90-м за алматинский клуб и 16-м в КПЛ-2017, что позволяет ему единолично возглавлять гонку лучших бомбардиров.

При этом «Окжетпес» мог сравнять счет. На 49-й минуте нападающий Алибек Булешев даже поразил ворота «Кайрата», но секундами ранее боковой судья зафиксировал офсайд.

Для «Кайрата» эта победа стала 14-й в КПЛ, а «Окжетпес» потерпел 14-е поражение. С 50 очками алматинцы идут вторыми и отстают от «Астаны» на семь баллов, а кокшетаусцы с 21 очком находятся на десятой строчке в таблице.

Ранее в других матчах 23-го тура КПЛ «Астана» в гостях разгромила «Актобе» (3:0), «Тобол» уступил «Кайсару» (0:1), а «Шахтер» одержал волевую победу над «Ордабасы» (2:1).