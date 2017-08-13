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13 августа 2017, 16:39 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Севилья» хочет арендовать у «Милана» Бакку за 2 млн евро

«Севилья» рассчитывает арендовать у «Милана» нападающего Карлоса Бакку до конца сезона-2017/18, сообщает Football Italia.

Севилья рассчитывает арендовать у Милана нападающего <span class=error>Карлоса</span> <span class=error>Бакку</span> до конца сезона-2017/18 сообщает Football Italia. Увеличить
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По данным издания, испанский клуб готов заплатить за 31-летнего колумбийца 2 миллиона евро, а сумму выкупа трансфера игрока предлагает установить на уровне 13 миллионов евро. Соответствующее предложение уже направлено «Милану».

Напомним, Бакка выступал за «Севилью» в 2013—2015 гг.

В прошедшем сезоне форвард провел 32 матча за «Милан» и забил 14 мячей при пяти голевых передачах.

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