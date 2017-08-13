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13 августа 2017, 16:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Балахнин: Старт «Халла» в чемпионшипе показал, что Слуцкий готов к борьбе в этом турнире

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Стартовые туры чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, продемонстрировали готовность главного тренера «Халла» Леонида Слуцкого к борьбе в этом турнире. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал Сергей Балахнин, который был ассистентом Слуцкого в сборной России.

В первых двух турах Халл набрал четыре очка сыграв вничью с Астон Виллой (1:1) и обыграв Бертон (4:1) Увеличить
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В двух турах «Халл» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1) и обыграв «Бертон» (4:1).

«Видно, что Слуцкий взял бразды правления в свои руки, такой старт можно считать удачным. Команда одержала уверенную победу дома, а до этого заслужила ничью с предполагаемым лидером “Астон Виллой”. Рано делать глубокие выводы, но я уверен, что у Леонида Викторовича все там получится», — считает Балахнин.

«Чемпионшип — это действительно специфический турнир, очень трудно спрогнозировать, что будет дальше. Ясно, что могут быть и проигрыши, и спады, ведь это непредсказуемый чемпионат. Но я уверен, что Слуцкий готов к этому», — заключил эксперт.

В следующем туре «Халл» 15 августа дома сыграет с «Вулверхэмптоном».

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