Балахнин: Старт «Халла» в чемпионшипе показал, что Слуцкий готов к борьбе в этом турнире

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В двух турах «Халл» набрал четыре очка, сыграв вничью с «Астон Виллой» (1:1) и обыграв «Бертон» (4:1).

«Видно, что Слуцкий взял бразды правления в свои руки, такой старт можно считать удачным. Команда одержала уверенную победу дома, а до этого заслужила ничью с предполагаемым лидером “Астон Виллой”. Рано делать глубокие выводы, но я уверен, что у Леонида Викторовича все там получится», — считает Балахнин.

«Чемпионшип — это действительно специфический турнир, очень трудно спрогнозировать, что будет дальше. Ясно, что могут быть и проигрыши, и спады, ведь это непредсказуемый чемпионат. Но я уверен, что Слуцкий готов к этому», — заключил эксперт.

В следующем туре «Халл» 15 августа дома сыграет с «Вулверхэмптоном».