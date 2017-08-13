Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30669212/
13 августа 2017, 14:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В матче Кубка Швейцарии был зафиксирован счёт 21:0

12 августа «Ксамакс» добился рекордной победы за 92-летнюю историю Кубка Швейцарии, сообщает Sport Bild.

12 августа <span class=error>Ксамакс</span> добился рекордной победы за 92-летнюю историю Кубка Швейцарии сообщает Sport <span class=error>Bild</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда города Невшатель в первом раунде турнира разгромила команду пятого дивизиона «Монфокон» со счётом 21:0. Предыдущий рекорд был установлен в 1947 году, когда «Гренхен» со счётом 18:0 разгромил «Таван».

«Монфокон» получил право участвовать в Кубке Швейцарии, потому что в прошлом сезоне получил награду фэйр-плей от федерации футбола Швейцарии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Тренер говорит: «Давайте винца перед финалом шлёпнем». Это что?»

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» эвакуировали. Видео

Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?