В матче Кубка Швейцарии был зафиксирован счёт 21:0

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Команда города Невшатель в первом раунде турнира разгромила команду пятого дивизиона «Монфокон» со счётом 21:0. Предыдущий рекорд был установлен в 1947 году, когда «Гренхен» со счётом 18:0 разгромил «Таван».