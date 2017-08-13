В матче Кубка Швейцарии был зафиксирован счёт 21:0
12 августа «Ксамакс» добился рекордной победы за 92-летнюю историю Кубка Швейцарии, сообщает Sport Bild.
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Команда города Невшатель в первом раунде турнира разгромила команду пятого дивизиона «Монфокон» со счётом 21:0. Предыдущий рекорд был установлен в 1947 году, когда «Гренхен» со счётом 18:0 разгромил «Таван».
«Монфокон» получил право участвовать в Кубке Швейцарии, потому что в прошлом сезоне получил награду
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