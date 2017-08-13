Победитель шести последних чемпионатов Болгарии объявил о назначении экс-тренера «Иртыша» Димитрова

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Условия соглашения не уточняются. Сегодня, 13 августа, Димитров проведет первую тренировку, а завтра состоится его официальная презентация и первая пресс-конференция в новом статусе.

В первом матче под руководством Димитрова «Лудогорец» 17 августа в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы примет литовскую «Судуву», которую возглавляет казахстанский тренер Владимир Чебурин. Ответная игра пройдет через неделю, а победитель пары получит путевку в групповой раунд.

Основанный в 1945 году «Лудогорец» большую часть своего существования играл в низших дивизионах и даже переживал расформирование. В 2010 году клуб приобрел болгарский миллиардер Кирилл Домусчиев, после чего клуб из Разграда впервые вышел в высшую лигу и в дебютном сезоне выиграл чемпионат Болгарии, положив начало гегемонии, которая длится уже шесть сезонов. Кроме того, осенью 2014 и 2016 года «Лудогорец» играл в групповом раунде Лиги чемпионов, а весной 2013 и 2017 года — в плей-офф Лиги Европы.

58-летний Димитров покинул «Иртыш» 9 августа. Павлодарский клуб он возглавлял с июня 2015 года. В прошлом сезоне «Иртыш» под руководством болгарина завоевал бронзовые медали чемпионата, а в этом прошел один раунд в Лиге Европы.

Завершивший карьеру футболиста в 25 лет Димитров на родине также работал с «Нефтохимиком», «Литексом», «Левски», пловдивским «Локомотивом», «Черноморцем» из Бургаса и «Нафтексом». В России он тренировал «Амкар», а в Саудовской Аравии — «Аль-Наср» и «Аль-Кадисию». В 1998 и 1999 году Димитров работал главным тренером сборной Болгарии, а в 2014 году — спортивным директором «Ботева», который тогда возглавлял Станимир Стойлов, ныне работающий в «Астане».