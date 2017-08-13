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13 августа 2017, 12:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Севилья» арендует хавбека «Реала», у которого напряженные отношения с Зиданом

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте близок к переходу в «Севилью».

Полузащитник Реала <span class=error>Маркос</span> <span class=error>Льоренте</span> близок к переходу в Севилью. Увеличить
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Согласно Soy Madridista, хавбек будет арендован клубом из Андалусии на один сезон, при этом «Севилья» сохранит право выкупа игрока за 15−17 миллионов евро.

Отмечается, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не был впечатлен работой Льоренте еще во время совместной работы с ним в молодежной команде «Реала». Напряженные отношения тренера и игрока сохранились и после его возвращения в «Королевский клуб» этим летом, и несмотря на то, что Льоренте, проведя прошлый сезон в аренде в «Алавесе», оставил о себе хорошее впечатление по мнению большого числа специалистов, Зидан полагает, что футболист ему не нужен.

По этой причине 22-летний хавбек не был включен в заявку «Реала» на первый матч за Суперкубок Испании против «Барселоны».

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