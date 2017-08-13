Магазины «Ливерпуля» начали снимать постеры с изображением Коутинью
Официальные магазины «Ливерпуля» начали отклеивать постеры с изображением полузащитника Филиппе Коутинью.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как сообщает Mundo Deportivo, это связано с возможным переходом бразильца в «Барселону».
Вчера главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о том, что вопросы о возможном переходе полузащитника Филиппе Коутинью нужно задавать не ему, а руководству «красных». «Барселона» готова заплатить за игрока около 120 миллионов евро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter