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13 августа 2017, 12:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Магазины «Ливерпуля» начали снимать постеры с изображением Коутинью

Официальные магазины «Ливерпуля» начали отклеивать постеры с изображением полузащитника Филиппе Коутинью.

Официальные магазины Ливерпуля начали отклеивать постеры с изображением полузащитника Филиппе <span class=error>Коутинью</span>. Увеличить
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Как сообщает Mundo Deportivo, это связано с возможным переходом бразильца в «Барселону».

Вчера главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о том, что вопросы о возможном переходе полузащитника Филиппе Коутинью нужно задавать не ему, а руководству «красных». «Барселона» готова заплатить за игрока около 120 миллионов евро.

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