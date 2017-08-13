Роналду вошел в заявку «Реала» на матч за Суперкубок Испании
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вошел в заявку команды на первый матч за Суперкубок Испании против «Барселоны», сообщает официальный сайт мадридцев.
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Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:
вратари: Навас, Касилья, Зидан; защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Тео; полузащитники: Кроос, Кеземиру, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос; нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес.
Напомним, первый матч за Суперкубок Испании состоится 13 августа в Барселоне на «Камп Ноу», начало игры — 23.00 по московскому времени.
Ответная игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 17 августа.
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