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13 августа 2017, 12:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Роналду вошел в заявку «Реала» на матч за Суперкубок Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вошел в заявку команды на первый матч за Суперкубок Испании против «Барселоны», сообщает официальный сайт мадридцев.

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Хавбек «сливочных» Лука Модрич пропускает игру из-за дисквалификации.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

вратари: Навас, Касилья, Зидан; защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Тео; полузащитники: Кроос, Кеземиру, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос; нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес.

Напомним, первый матч за Суперкубок Испании состоится 13 августа в Барселоне на «Камп Ноу», начало игры — 23.00 по московскому времени.

Ответная игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 17 августа.

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