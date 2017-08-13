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13 августа 2017, 12:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Бенфика» проявляет интерес к Митрюшкину

Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин попал в сферу интересов «Бенфики», утверждает Record.

Вратарь <span class=error>Сьона</span> Антон Митрюшкин попал в сферу интересов <span class=error>Бенфики</span>. Увеличить
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По информации источника, португальский клуб еще не обращался в клуб 21-летнего российского голкипера по поводу возможного трансфера.

Согласно порталу transfermarkt.de, трансферная стоимость Митрюшкина, чей контракт со «Сьоном» рассчитан до конца сезона-2018/19, оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, вратарь является воспитанником «Спартака». Красно-белым принадлежит приоритетное право выкупа прав, если Митрюшкину поступит предложение от команды из РФПЛ. Он выступает за «Сьон» с 2016 года. За это время голкипер принял участие в 46 матчах чемпионата Швейцарии, пропустив 70 мячей. В начале июля Митрюшкин стал капитаном швейцарской команды.

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