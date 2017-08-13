«Бенфика» проявляет интерес к Митрюшкину
Вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин попал в сферу интересов «Бенфики», утверждает Record.
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По информации источника, португальский клуб еще не обращался в клуб 21-летнего российского голкипера по поводу возможного трансфера.
Согласно порталу transfermarkt.de, трансферная стоимость Митрюшкина, чей контракт со «Сьоном» рассчитан до конца сезона-2018/19, оценивается в 2 миллиона евро.
Напомним, вратарь является воспитанником «Спартака».
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