«Боруссия» продлила отстранение Дембеле от работы с командой

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Напомним, что 10 августа «Боруссия» отстранила Дембеле за отсутствие на одной из тренировок без уважительной причины.

Ранее сообщалось, что 20-летний француз потребовал у «Боруссии» продать его в «Барселону», однако дортмундцы отклонили предложение сине-гранатовых.

Дембеле пропустил вчерашний матч Кубка Германии с «Рилазинген-Арлен» (4:0) и сейчас может тренироваться только отдельно от общей группы.

«Сейчас наше внимание сосредоточено на подготовке команды к стартовому матчу Бундеслиги с “Вольфсбургом”. У Усмана Дембеле есть возможность тренироваться индивидуально вне группы», — заявил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк, слова которого приводит официальный сайт клуба.