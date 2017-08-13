Переход Хесе в «Фиорентину» на грани срыва

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Ранее сообщалось, что в ближайшее время испанец будет арендован «Фиорентиной» на два сезона, однако, согласно La Gazzetta dello Sport, сделка может сорваться. Парижане хотят продать форварда, чтобы частично окупить его покупку летом 2016 года у «Реала» за 25 миллионов евро.

Напомним, что Хесе провел первую часть прошлого сезона в «ПСЖ», записав на свой счет два гола в 14 матчах. Вторую половину сезона-2016/17 он провел на правах аренды в «Лас-Пальмасе» (16 игр, 3 гола).