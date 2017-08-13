Кайоде, которым интересовались ЦСКА и «Локомотив», перешел в «Манчестер Сити»

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По информации Complete Sports Nigeria, в следующем сезоне футболист будет выступать за «Жирону» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что к лучшему бомбардиру прошедшего чемпионата Австрии, который забил в 33 матчах 17 мячей, проявляют интерес оба московских клуба — ЦСКА и «Локомотив». Агент 24-летнего нигерийца Франц Херцог подтвердил тот факт, что он прибудет в Москву для проведения переговоров.