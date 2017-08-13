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13 августа 2017, 12:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кайоде, которым интересовались ЦСКА и «Локомотив», перешел в «Манчестер Сити»

Нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде подписал контракт с «Манчестер Сити».

Нападающий <span class=error>Аустрии</span> Оларенваджу <span class=error>Кайоде</span> подписал контракт с Манчестер Сити. Увеличить
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По информации Complete Sports Nigeria, в следующем сезоне футболист будет выступать за «Жирону» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что к лучшему бомбардиру прошедшего чемпионата Австрии, который забил в 33 матчах 17 мячей, проявляют интерес оба московских клуба — ЦСКА и «Локомотив». Агент 24-летнего нигерийца Франц Херцог подтвердил тот факт, что он прибудет в Москву для проведения переговоров.

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«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Манчестер Сити» выиграл у клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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