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13 августа 2017, 12:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хавбек «Ньюкасла» исключен из команды из-за конфликта с Бенитесом

Полузащитник «Ньюкасла» Джек Колбэк исключен и основного состава команды и будет продан до конца летнего трансферного окна.

Полузащитник Ньюкасла Джек <span class=error>Колбэк</span> исключен и основного состава команды и будет продан до конца летнего трансферного окна. Увеличить
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Согласно The Sun, соответствующее решение было принято после конфликта хавбека с главным тренером «сорок» Рафаэлем Бенитесом. Отмечается, что между сторонами возникли серьезные разногласия, после которых специалист вывел из состава команды англичанина.

Напомним, что в мае 2016 года Колбэк подозревался в игре на тотализаторе.

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