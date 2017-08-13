Хавбек «Ньюкасла» исключен из команды из-за конфликта с Бенитесом
Полузащитник «Ньюкасла» Джек Колбэк исключен и основного состава команды и будет продан до конца летнего трансферного окна.
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Согласно The Sun, соответствующее решение было принято после конфликта хавбека с главным тренером «сорок» Рафаэлем Бенитесом. Отмечается, что между сторонами возникли серьезные разногласия, после которых специалист вывел из состава команды англичанина.
Напомним, что в мае 2016 года Колбэк подозревался в игре на тотализаторе.
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