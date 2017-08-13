Кака получил красную карточку в матче MLS после просмотра арбитром видеоповтора
В матче регулярного чемпионата MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Орландо Сити» (3:1) полузащитник гостей Кака был удалён после того, как рефери воспользовался видеоповтором.
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В конце матча между командами произошла стычка и Кака схватил руками за лицо защитника «Нью-Йорк Ред Буллз» Орельена Коллина. При этом на повторе видно, что бывший футболист «Милана» и «Реала» сделал эту в шутку. С юмором на действия бразильца отреагировал и Коллин.
Тем не менее арбитр Хорхе Гонсалес посмотрел видеоповтор, чтобы понять, что произошло. В результате рефери показал две жёлтые карточки, а Кака получил красную карточку.
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