Кака получил красную карточку в матче MLS после просмотра арбитром видеоповтора

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В конце матча между командами произошла стычка и Кака схватил руками за лицо защитника «Нью-Йорк Ред Буллз» Орельена Коллина. При этом на повторе видно, что бывший футболист «Милана» и «Реала» сделал эту в шутку. С юмором на действия бразильца отреагировал и Коллин.

Тем не менее арбитр Хорхе Гонсалес посмотрел видеоповтор, чтобы понять, что произошло. В результате рефери показал две жёлтые карточки, а Кака получил красную карточку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">After Video Review, a red card is shown to Kaka of Orlando City SC for violent conduct. <a href="https://twitter.com/hashtag/NYvORL?src=hash">#NYvORL</a> <a href="https://t.co/eoyP2CckxJ">https://t.co/eoyP2CckxJ</a></p>— Major League Soccer (@MLS) <a href="https://twitter.com/MLS/status/896549178817486848">13 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>