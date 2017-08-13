«Селтик» намерен подписать защитника сборной ЮАР перед «Астаной»

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По информации Daily Record, «кельты» близки к заключению соглашения с центральным защитником сборной ЮАР и местного клуба «Аякс Кейптаун» Ривалдо Кутзее.



Несмотря на то, что Кутзее всего 20 лет, он уже успел провести 16 матчей за свою национальную команду.



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