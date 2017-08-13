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13 августа 2017, 11:44 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Селтик» намерен подписать защитника сборной ЮАР перед «Астаной»

Шотландский «Селтик» рассчитывает успеть укрепить главную проблемную позицию перед матчем с «Астаной» в отборочном раунде плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

Шотландский <span class=error>Селтик</span> рассчитывает успеть укрепить главную проблемную позицию перед матчем с <span class=error>Астаной</span> в отборочном раунде <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Чемпионов сообщает Sports.kz. Увеличить
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По информации Daily Record, «кельты» близки к заключению соглашения с центральным защитником сборной ЮАР и местного клуба «Аякс Кейптаун» Ривалдо Кутзее.

Несмотря на то, что Кутзее всего 20 лет, он уже успел провести 16 матчей за свою национальную команду.

Первый матч «Селтика» и «Астаны» состоится 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане. На первую игру букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа «Селтика» — 1.43, ничья — 4.64, победа «Астаны» — 9.2.

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Новости Зарубежного футбола

«Селтик» отметился очередной победой в чемпионате перед матчем с «Астаной» в Лиге чемпионов

«Селтик» отметился очередной победой в чемпионате перед матчем с «Астаной» в Лиге чемпионов

«Селтик» ограничился минимальном победой над «Партиком» (1:0) в рамках второго тура чемпионата Шотландии по футболу, тогда как ранее побеждал своих соперников с разгромным счетом, передает корреспондент Vesti.kz.
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