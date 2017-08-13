Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30667916/
13 августа 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Фиорентина» подпишет сына Симеоне за 15 миллионов евро

Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне в скором времени перейдет в «Фиорентину», сообщает Сorriere dello Sport.

Нападающий <span class=error>Дженоа</span> Джованни <span class=error>Симеоне</span> в скором времени перейдет в Фиорентину. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, трансфер 22-летнего форварда обойдется «фиалкам» в 15 миллионов евро.

Отмечается, что аргентинец будет приобретен «Фиорентиной» на смену нападающему Николе Калиничу, который близок к переходу в «Милан». Симеоне в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 36 матчей, забил 13 голов и один раз ассистировал партнеру.

Фиорентина
Новости Матчи Состав Статистика
Дженоа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ