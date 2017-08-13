«Фиорентина» подпишет сына Симеоне за 15 миллионов евро

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По информации источника, трансфер 22-летнего форварда обойдется «фиалкам» в 15 миллионов евро.

Отмечается, что аргентинец будет приобретен «Фиорентиной» на смену нападающему Николе Калиничу, который близок к переходу в «Милан». Симеоне в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 36 матчей, забил 13 голов и один раз ассистировал партнеру.