«Фиорентина» подпишет сына Симеоне за 15 миллионов евро
Нападающий «Дженоа» Джованни Симеоне в скором времени перейдет в «Фиорентину», сообщает Сorriere dello Sport.
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По информации источника, трансфер 22-летнего форварда обойдется «фиалкам» в 15 миллионов евро.
Отмечается, что аргентинец будет приобретен «Фиорентиной» на смену нападающему Николе Калиничу, который близок к переходу в «Милан». Симеоне в прошлом сезоне на клубном уровне во всех турнирах провел 36 матчей, забил 13 голов и один раз ассистировал партнеру.
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