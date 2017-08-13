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13 августа 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» отказалась от планов купить Дибалу из-за «несовместимости» с Месси

Руководство «Барселоны» не намерено продолжать переговоры с «Ювентусом» о трансфере нападающего Пауло Дибалы, сообщает Football Italia.

Руководство Барселоны не намерено продолжать переговоры с <span class=error>Ювентусом</span> о трансфере нападающего <span class=error>Пауло</span> <span class=error>Дибалы</span>. Увеличить
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По информации источника, каталонцы отказались от идеи подписать контракт с аргентинским нападающим из-за того, что он не совместим с лидером испанского клуба Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что Дибала рассматривается «Барселоной» в качестве замены Неймару, который перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Ожидалось, что форврад «бьянконери» перейдет в испанскую команду за 150 миллионов евро.

Напомним, Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В составе туринцев во всех клубных турнирах он принял участие в 94 матчах, забив 42 гола. Его контракт с итальянской командой рассчитан до 2022 года.

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