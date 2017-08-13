Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30667813/
13 августа 2017, 11:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Халл» Слуцкого не договорился с «Оксфордом» о трансфере Джонсона

«Оксфорд Юнайтед» отказался продавать полузащитника Марвина Джонсона в «Халл Сити», сообщает Sky Sports.

Оксфорд Юнайтед отказался продавать полузащитника <span class=error>Марвина</span> <span class=error>Джонсона</span> в <span class=error>Халл</span> Сити. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команда, которую возглавляет Леонид Слуцкий, рассчитывала подписать соглашение с 26-летним игроком, интерес к которому проявляли «Лестер» и «Манчестер Сити».

Джонсон выступает за «Оксфорд» с 2016 года. За это время он принял участие во всех турнирах в 52 матчах, забив 6 голов.

Напомним, после двух туров чемпионшипа «Халл» Слуцкого набрал четыре очка и занимает 5-е место. В 3-м туре «тигры» на своем поле сыграют с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 15 августа, начало игры — 21.45 по московскому времени.

Халл Сити
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков «Халла»

Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков «Халла»

ТАСС, 12 августа. Главный тренер английского футбольного клуба «Халл» Леонид Слуцкий благодарен болельщикам за поддержку, которую он испытывает с того момента, как возглавил команду. Слова тренера приводит пресс-служба клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
10 августа

Кого Каррера просил купить в "Спартак"

Главная новость спортивного ТВ

"Зенит" хочет вернуть одного из лучших легионеров в истории РФПЛ