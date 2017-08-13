«Халл» Слуцкого не договорился с «Оксфордом» о трансфере Джонсона
«Оксфорд Юнайтед» отказался продавать полузащитника Марвина Джонсона в «Халл Сити», сообщает Sky Sports.
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Команда, которую возглавляет Леонид Слуцкий, рассчитывала подписать соглашение с 26-летним игроком, интерес к которому проявляли «Лестер» и «Манчестер Сити».
Джонсон выступает за «Оксфорд» с 2016 года. За это время он принял участие во всех турнирах в 52 матчах, забив 6 голов.
Напомним, после двух туров чемпионшипа «Халл» Слуцкого набрал четыре очка и занимает 5-е место. В 3-м туре «тигры» на своем поле сыграют с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 15 августа, начало игры — 21.45 по московскому времени.