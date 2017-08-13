Футболист дортмундской «Боруссии» Обамеянг заявил о желании перейти в «Милан»
Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона по футболу
Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что с удовольствием продолжил бы карьеру в «Милане», однако руководство итальянского клуба не предпринимает шагов для его возвращения.
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Обамеянг выступал за молодежную команду «россонери», клуб несколько раз отдавал его в аренду, а затем в 2011 году футболиста выкупил французский «Сень-Этьен». С 2013 года габонец выступает за «Боруссию», в составе которой в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром бундеслиги с 31 голом.
«Я хотел бы вернуться, но если они (руководство “Милана”) спят, что я могу сделать?» — задался вопросом 28-летний форвард, слова которого приводит
По данным издания, в качестве возможной альтернативы Обамеянгу «Милан» рассматривает кандидатуры Андреа Белотти из «Торино» и Николы Калинича из «Фиорентины».
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