Футболист дортмундской «Боруссии» Обамеянг заявил о желании перейти в «Милан»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обамеянг выступал за молодежную команду «россонери», клуб несколько раз отдавал его в аренду, а затем в 2011 году футболиста выкупил французский «Сень-Этьен». С 2013 года габонец выступает за «Боруссию», в составе которой в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром бундеслиги с 31 голом.

«Я хотел бы вернуться, но если они (руководство “Милана”) спят, что я могу сделать?» — задался вопросом 28-летний форвард, слова которого приводит Football-Italia.

По данным издания, в качестве возможной альтернативы Обамеянгу «Милан» рассматривает кандидатуры Андреа Белотти из «Торино» и Николы Калинича из «Фиорентины».