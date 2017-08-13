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13 августа 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Сын экс-главного тренера ФК «Зенит» Луческу возглавил греческий ПАОК

Сын бывшего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу Рэзван Луческу возглавил греческий футбольный клуб ПАОК, сообщается на официальном сайте команды.

Сын бывшего главного тренера <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита и донецкого Шахтера <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> <span class=error>Рэзван</span> <span class=error>Луческу</span> возглавил греческий футбольный клуб <span class=error>ПАОК</span> сообщается на официальном сайте команды. Увеличить
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Румынский специалист, с 2014 года тренировавший другую греческую команду — «Ксанти», сменил у руля ПАОКа Александара Станоевича, который был назначен на пост в июне, однако впоследствии уволен, по данным СМИ, в связи с конфликтом с владельцами клуба.

ПАОК, занявший второе место в чемпионате Греции-2016/17 по итогам регулярного сезона, в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет со шведским «Эстерсундом».

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