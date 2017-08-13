Сын экс-главного тренера ФК «Зенит» Луческу возглавил греческий ПАОК
Сын бывшего главного тренера
санкт-петербургского «Зенита» и донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу Рэзван Луческу возглавил греческий футбольный клуб ПАОК, сообщается на официальном сайте команды.
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Румынский специалист, с 2014 года тренировавший другую греческую команду — «Ксанти», сменил у руля ПАОКа Александара Станоевича, который был назначен на пост в июне, однако впоследствии уволен, по данным СМИ, в связи с конфликтом с владельцами клуба.
ПАОК, занявший второе место в чемпионате Греции-2016/17 по итогам регулярного сезона, в раунде
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