«Арсенал» продаст не менее 5 игроков, чтобы сократить зарплатную ведомость

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В то же время, «канониры» планируют избавиться от ряда игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Речь идёт о Матьё Дебюши, Киране Гиббзе, Карле Дженкинсоне, Лукасе Пересе и Хоэле Кэмпбелле.