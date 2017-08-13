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13 августа 2017, 11:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» продаст не менее 5 игроков, чтобы сократить зарплатную ведомость

«Арсенал» отказался от идеи приобретения полузащитника «Монако» Томы Лемара и, вероятно, больше не сделает ни одной покупки этим летом, утверждает Daily Mail.

Арсенал отказался от идеи приобретения полузащитника Монако <span class=error>Томы</span> <span class=error>Лемара</span> и вероятно больше не сделает ни одной покупки этим летом утверждает Daily <span class=error>Mail</span>. Увеличить
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В то же время, «канониры» планируют избавиться от ряда игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Речь идёт о Матьё Дебюши, Киране Гиббзе, Карле Дженкинсоне, Лукасе Пересе и Хоэле Кэмпбелле.

Кроме того, под вопросом будущее в «Арсенале» Джека Уилшира и Алекса Окслейд-Чемберлена. На Алекса претендует «Челси». Ранее синие предложили за хавбека £ 25 млн, однако «канониры» ответили отказом.

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