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13 августа 2017, 11:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Трансфер Мбаппе в «ПСЖ» может стоить дороже перехода Неймара

«ПСЖ» согласовал с «Монако» все условия сделки по переходу нападающего Кильяна Мбаппе, сообщает Times.

<span class=error>ПСЖ</span> согласовал с Монако все условия сделки по переходу нападающего <span class=error>Кильяна</span> <span class=error>Мбаппе</span>. Увеличить
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За 19-летнего форварда парижане заплатят 190 миллионов евро.

Также монегаски могут рассчитывать на бонусы в случае успешного выступления игрока в Париже. С их учетом переход француза может обойтись «ПСЖ» дороже трасфера Неймара, за которого «Барселона» получила 222 миллиона евро. Самому игроку предложен контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро посе вычета налогов.

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Новости Зарубежного футбола

Неймар заплатит € 2 млн налоговым органам Бразилии

Неймар заплатит € 2 млн налоговым органам Бразилии

Нападающий Неймар, перешедший этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ», согласен заплатить € 2 млн налоговым органам Бразилии, чтобы урегулировать обвинения в свой адрес в уклонении от уплаты налогов, сообщает The Telegraph.
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