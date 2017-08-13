Трансфер Мбаппе в «ПСЖ» может стоить дороже перехода Неймара
«ПСЖ» согласовал с «Монако» все условия сделки по переходу нападающего Кильяна Мбаппе, сообщает Times.
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За 19-летнего форварда парижане заплатят 190 миллионов евро.
Также монегаски могут рассчитывать на бонусы в случае успешного выступления игрока в Париже. С их учетом переход француза может обойтись «ПСЖ» дороже трасфера Неймара, за которого «Барселона» получила 222 миллиона евро. Самому игроку предложен контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро посе вычета налогов.
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