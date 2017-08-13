СМИ: «МЮ» не принял предложения «Интера» и «Тоттенхэма» по Марсьялю

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Миланский клуб хотел взять француза в аренду, а «шпоры» были готовы на выкуп контракта.

В прошлом сезоне Марсьяль провел 25 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 4 мяча. Игрок потерял место в стартовом составе, но главный тренер Жозе Моуринью сообщил, что рассчитывает на форварда.