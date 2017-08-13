Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30667320/
13 августа 2017, 10:54 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ считают, что Кабананга не соответствует уровню «Лидс Юнайтед»

Сайт HITC.com прокомментировал интерес со стороны английского «Лидс Юнайтед» к нападающему «Астаны» Жуниору Кабананге, сообщает Sports.kz.

Сайт <span class=error>HITC</span>.com прокомментировал интерес со стороны английского Лидс Юнайтед к нападающему <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Жуниору</span> <span class=error>Кабананге</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Может стать проблемой то, что Кабананга не имеет опыта игры в Чемпионшипе. Если “Лидс” действительно рассчитывает финишировать в ТОП-6 по итогам сезона, то Крису Вуду нужны партнеры по атаке, способные забивать важные голы, а также способные заменить его, если он вдруг получит травму. Кабананга проводит впечатляющий сезон в “Астане”, но вряд ли уровень чемпионата Казахстана по силе и качеству можно сравнить с Чемпионшипом. Возможно, он и сможет проявить себя в более трудной и непривычной среде, но это весьма рискованная стратегия», — пишет издание.

Ранее также сообщалось, что Кабанангой интересуются и другие английские клубы — «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 августа

СМИ назвали причины, по которым Головкин сокрушит «Канело»

Мексиканский экстрасенс предсказал, как закончится бой Головкин - Альварес

СМИ удивились габаритам Головкина перед боем с «Канело»