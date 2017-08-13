СМИ считают, что Кабананга не соответствует уровню «Лидс Юнайтед»

«Может стать проблемой то, что Кабананга не имеет опыта игры в Чемпионшипе. Если “Лидс” действительно рассчитывает финишировать в ТОП-6 по итогам сезона, то Крису Вуду нужны партнеры по атаке, способные забивать важные голы, а также способные заменить его, если он вдруг получит травму. Кабананга проводит впечатляющий сезон в “Астане”, но вряд ли уровень чемпионата Казахстана по силе и качеству можно сравнить с Чемпионшипом. Возможно, он и сможет проявить себя в более трудной и непривычной среде, но это весьма рискованная стратегия», — пишет издание.



Ранее также сообщалось, что Кабанангой интересуются и другие английские клубы — «Ноттингем Форест» и «Халл Сити».