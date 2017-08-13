«Барселона» в понедельник представит Паулинью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В понедельник на «Камп Ноу» состоится его презентация. Ранее стало известно, что каталонцы заплатят за игрока 40 миллионов евро, которые прописаны в виде отступных в его контракте.

Отметим, у 29-летнего бразильца есть опыт выступлений в Европе. Он провел два сезона в «Тоттенхэме», в который перешел из «Коринтианса». Последние два года играет в Китае.