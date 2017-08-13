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13 августа 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» в понедельник представит Паулинью

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулинью в воскресенье пройдет медосмотр в «Барселоне», сообщает Globo.

Полузащитник Гуанчжоу Эвергранд <span class=error>Паулинью</span> в воскресенье пройдет медосмотр в Барселоне. Увеличить
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В понедельник на «Камп Ноу» состоится его презентация. Ранее стало известно, что каталонцы заплатят за игрока 40 миллионов евро, которые прописаны в виде отступных в его контракте.

Отметим, у 29-летнего бразильца есть опыт выступлений в Европе. Он провел два сезона в «Тоттенхэме», в который перешел из «Коринтианса». Последние два года играет в Китае.

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