«Барселона» в понедельник представит Паулинью
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулинью в воскресенье пройдет медосмотр в «Барселоне», сообщает Globo.
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В понедельник на «Камп Ноу» состоится его презентация. Ранее стало известно, что каталонцы заплатят за игрока 40 миллионов евро, которые прописаны в виде отступных в его контракте.
Отметим, у 29-летнего бразильца есть опыт выступлений в Европе. Он провел два сезона в «Тоттенхэме», в который перешел из «Коринтианса». Последние два года играет в Китае.
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