В Саудовской Аравии был забит один из самых нелепых автоголов сезона

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На 89-й минуте при счёте 1:1 Бен Мустафа в ситуации, когда его никто не атаковал, пропустил мяч под ногой после паса партнёра, и тот влетел в сетку. Отметим, что у «Аль-Шабаба» в этой встрече отличился экс-игрок «Кубани» Маркос Пиццели.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">?????? <a href="https://t.co/kc89iz3n6y">pic.twitter.com/kc89iz3n6y</a></p>— EugSE (@SportE_Eug) <a href="https://twitter.com/SportE_Eug/status/896445805158170624">12 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>