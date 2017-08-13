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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30667109/
13 августа 2017, 10:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Саудовской Аравии был забит один из самых нелепых автоголов сезона

Вратарь клуба «Аль-Шабаб» Фарук Бен Мустафа допустил роковую ошибку, благодаря чему его клуб потерпел поражение в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Охуда».

Вратарь клуба Аль-<span class=error>Шабаб</span> <span class=error>Фарук</span> <span class=error>Бен</span> <span class=error>Мустафа</span> допустил роковую ошибку благодаря чему его клуб потерпел поражение в матче чемпионата Саудовской Аравии против <span class=error>Охуда</span>. Увеличить
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На 89-й минуте при счёте 1:1 Бен Мустафа в ситуации, когда его никто не атаковал, пропустил мяч под ногой после паса партнёра, и тот влетел в сетку. Отметим, что у «Аль-Шабаба» в этой встрече отличился экс-игрок «Кубани» Маркос Пиццели.
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