В Саудовской Аравии был забит один из самых нелепых автоголов сезона
Вратарь клуба «Аль-Шабаб» Фарук Бен Мустафа допустил роковую ошибку, благодаря чему его клуб потерпел поражение в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Охуда».
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На 89-й минуте при счёте 1:1 Бен Мустафа в ситуации, когда его никто не атаковал, пропустил мяч под ногой после паса партнёра, и тот влетел в сетку. Отметим, что у «Аль-Шабаба» в этой встрече отличился
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