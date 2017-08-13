«Реал» и «Барселона» разыграют Суперкубок Испании

В прошлом сезоне «Реал» Зинедина Зидана выиграл чемпионат страны и Лигу чемпионов, тогда как «Барселона» стала обладателем Кубка страны. Подопечные Луиса Энрике завоевали Королевский кубок, который стал для «Барселоны» во многом утешительным, учитывая неудачное выступление в еврокубке и национальном первенстве.

фоторепортаж «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА Испанский футбольный клуб «Реал» победил английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. Игра проходила в Скопье. В составе «Реала» мячи забили Каземиро (24-я минута) и Иско (52), у манкунианцев отличился Ромелу Лукаку (62).

В завершающееся межсезонье «Реал» успел выиграть первый трофей, в матче за Суперкубок Европы победив английский «Манчестер Юнайтед», тогда как для «Барселоны» главным событием лета стал уход бразильца Неймара, которого за €222 миллиона выкупил французский «Пари Сен-Жермен».

Потеряв против свой воли одного из ведущих форвардов (контракт бразильца был выкуплен парижской стороной), руководство «Барселоны» первые дни августа ищет замену Неймару, однако его невероятный трансфер «взорвал» мировой трансферный рынок, и теперь за достойного кандидата придется переплатить в разы.

Главный претендент на переход в «Барселону» — бразилец из английского «Ливерпуля» Филиппе Коутинью. Клуб официально отказался его продавать, но сам футболист требует трансфера. При этом в Англии нет специальных пунктов в контракте о сумме, за которую игрок может клуб покинуть, как это полагается по испанским законам. Тогда как германская «Боруссия» из Дортмунда пока отказывается продавать «Барселоне» 20-летнего французского форварда Усмана Дембеле.

Список трансферных неудач «Барселоны» уже давно стал хит-парадом в мадридской прессе, и нынешний год, скорее всего, его дополнит. Нынешним летом «Барселона» приобрела у «Бенфики» Нелсона Семеду, закрыв проблемную позицию правого защитника. У английского «Эвертона» был выкуплен воспитанник клуба Херард Деулофеу, который прошлый сезон провел в итальянском «Милане». На первых порах именно 23-летний Деулофеу должен выходить вместо Неймара на левом фланге атаки.

Первые испытания Вальверде

Трансферные передряги «Барселоны» заслонили собой даже приход в команду нового тренера — 53-летнего Эрнесто Вальверде, который ранее возглавлял «Атлетик» из Бильбао. В Барселоне остались верны концепции назначать тренерами бывших игроков клуба — Вальверде выступал в нападении «Барселоны» в 1988−90 и даже выиграл Кубок обладателей кубков в 1989 году. «Атлетик» под его руководством играл в достаточно надежный в обороне и хорошо поставленный в атаке футбол, в прошлом году заняв седьмое место в чемпионате Испании.

«Реал» в матче за Суперкубок Европы показал, что уже готов к сезону, где мадридцам предстоит бороться еще за пять трофеев. «Реал» уже продал в английский «Челси» Альваро Морату, отдал в аренду в португальский «Спортинг» защитника Фабиу Коэнтрау, а в мюнхенскую «Баварию» — хавбека Хамеса Родригеса. Уехал в Турцию защитник Пепе. Замену пока не нашли лишь Морате — дублером Марсело на левом фланге теперь будет молодой француз Тео Эрнандес, в центре обороны может сыграть вернувшийся из Германии Хесус Вальехо, а в полузащите — Дани Себальос.

Тео Эрнандес может сыграть уже в воскресенье на «Камп Ноу» — Зидан решил предоставить отдых Марсело. Должен выйти на поле с первых минут и Криштиану Роналду, который в Скопье во встрече с «Манчестер Юнайтед» появился на поле в самой концовке.

Суперкубок Испании разыгрывается в двух матчах. Первая игра пройдет в Барселоне в воскресенье в 23:00 мск, ответная — 16 августа в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» (00:00).

Первый официальный Суперкубок Испании был разыгран в 1982 году, за 35 лет «Барселона» завоевала трофей 12 раз, «Реал» — девять. Год назад «Барселона» дважды обыграла «Севилью» (2:0, 3:0), тогда как «Реал» последний раз трофей завоевал пять лет назад в противостоянии с «Барселоной», а в 2014 году уступив мадридскому «Атлетико».

«Реал» пять раз завоевывал Суперкубок Испании в матчах с «Барселоной», уступив главному сопернику лишь раз — в 2011 году.