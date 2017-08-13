Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков «Халла»
ТАСС, 12 августа. Главный тренер английского футбольного клуба «Халл» Леонид Слуцкий благодарен болельщикам за поддержку, которую он испытывает с того момента, как возглавил команду. Слова тренера приводит
пресс-служба клуба.
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46-летний Слуцкий возглавил «Халл» в июне и стал первым российским тренером в Англии. В субботу команда одержала первую официальную победу под его руководством, выиграв во втором туре чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, «Бертон» со счетом 4:1. Три гола забил нападающий Абель Эрнандес.
«Я очень благодарен нашим болельщикам за то, как они поддерживают меня с самого начала, и то, как они поддерживали команду и меня на протяжении всей сегодняшней игры. Было приятно победить в первой игре на домашнем стадионе, и я был очень рад, что мы отправили болельщиков домой счастливыми. Фанаты помогли команде измениться во втором тайме после непростых последних 20 минут первого тайма. Надеюсь, эта поддержка будет длиться в течение всего сезона», — рассказал Слуцкий.
Тренер отметил, что команда все еще находится в стадии становления. «Команда
Слуцкий назвал
После двух стартовых матчей чемпионшипа «Халл» с четырьмя очками идет на пятом месте. В третьем туре 15 августа команда проведет домашний матч против «Вулверхэмптона».