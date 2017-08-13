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13 августа 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» выиграл у «Бетиса» в товарищеском матче благодаря голу Икарди с пенальти

Итальянский «Интер» выиграл у испанского клуба «Бетис» в товарищеском матче. Встреча проходила в Лечче (Италия) на стадионе «Виа Дель Маре» и завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.

Итальянский <span class=error>Интер</span> выиграл у испанского клуба <span class=error>Бетис</span> в товарищеском матче. Увеличить
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Единственный гол забил нападающий итальянского клуба Мауро Икарди, который реализовал пенальти на исходе получаса игры.

В первом туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной», встреча запланирована на 20 августа. «Бетис» стартует в испанской Примере в тот же день, когда сыграет на выезде с «Барселоной».

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