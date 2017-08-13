«Интер» выиграл у «Бетиса» в товарищеском матче благодаря голу Икарди с пенальти

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Единственный гол забил нападающий итальянского клуба Мауро Икарди, который реализовал пенальти на исходе получаса игры.

В первом туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной», встреча запланирована на 20 августа. «Бетис» стартует в испанской Примере в тот же день, когда сыграет на выезде с «Барселоной».