«Интер» выиграл у «Бетиса» в товарищеском матче благодаря голу Икарди с пенальти
Итальянский «Интер» выиграл у испанского клуба «Бетис» в товарищеском матче. Встреча проходила в Лечче (Италия) на стадионе «Виа Дель Маре» и завершилась со счетом 1:0 в пользу нерадзурри.
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Единственный гол забил нападающий итальянского клуба Мауро Икарди, который реализовал пенальти на исходе получаса игры.
В первом туре итальянской Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной», встреча запланирована на 20 августа. «Бетис» стартует в испанской Примере в тот же день, когда сыграет на выезде с «Барселоной».
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