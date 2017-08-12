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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30666569/
12 августа 2017, 23:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бордо» обыграл «Метц», «Сент-Этьен» оказался сильнее «Кана»

«Бордо» победил «Метц» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Бордо» отметились полузащитники Валентин Вада и Юнусс Санкаре.

«Сент-Этьен» во втором туре одержал выездную победу над «Каном» (1:0). Победный мяч в середине второго тайма записал на свой счёт форвард Ромен Амума.

В других матчах тура «Тулуза» переиграла «Монпелье» (1:0), а «Амьен» проиграл «Анже» (0:2).
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