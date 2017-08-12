«Бордо» обыграл «Метц», «Сент-Этьен» оказался сильнее «Кана»

Голами в составе «Бордо» отметились полузащитники Валентин Вада и Юнусс Санкаре.

«Сент-Этьен» во втором туре одержал выездную победу над «Каном» (1:0). Победный мяч в середине второго тайма записал на свой счёт форвард Ромен Амума.

В других матчах тура «Тулуза» переиграла «Монпелье» (1:0), а «Амьен» проиграл «Анже» (0:2).