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12 августа 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на трансфер Жулиану из «Зенита» в «Фенербахче»

«Трабзонспор» подал в ФИФА жалобу по поводу трансфера полузащитника сборной Бразилии Жулиану из «Зенита» в «Фенербахче». По версии клуба из Трабзона, между ним и «Зенитом» уже существовала договоренность о трансфере.

Трабзонспор подал в ФИФА жалобу по поводу трансфера полузащитника сборной Бразилии <span class=error>Жулиану</span> из Зенита в Фенербахче. Увеличить
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27-летний футболист играл за «Зенит» с 2016 года. Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. О его трансфере было объявлено сегодня.

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