«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на трансфер Жулиану из «Зенита» в «Фенербахче»

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27-летний футболист играл за «Зенит» с 2016 года. Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. О его трансфере было объявлено сегодня.