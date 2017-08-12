«Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на трансфер Жулиану из «Зенита» в «Фенербахче»
«Трабзонспор» подал в ФИФА жалобу по поводу трансфера полузащитника сборной Бразилии Жулиану из «Зенита» в «Фенербахче». По версии клуба из Трабзона, между ним и «Зенитом» уже существовала договоренность о трансфере.
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27-летний футболист играл за «Зенит» с 2016 года. Всего за клуб он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. О его трансфере было объявлено сегодня.
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