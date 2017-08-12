Гол Феррейры принес «Шахтеру» победу над «Александрией» в матче чемпионата Украины

Встреча, прошедшая в субботу в Александрии, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера». Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Евгений Банада на 38-й минуте. На 41-й минуте бразильский полузащитник донецкого клуба Фред восстановил равновесие, точный удар Факундо Феррейры (60-я минута) принес «Шахтеру» победу.

«Шахтер» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, «Александрия» с тремя баллами идет десятой.