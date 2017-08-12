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12 августа 2017, 21:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Феррейры принес «Шахтеру» победу над «Александрией» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Донецкий «Шахтер» победил «Александрию» в матче пятого тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Александрии, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера». Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Евгений Банада на 38-й минуте. На 41-й минуте бразильский полузащитник донецкого клуба Фред восстановил равновесие, точный удар Факундо Феррейры (60-я минута) принес «Шахтеру» победу.

«Шахтер» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, «Александрия» с тремя баллами идет десятой.

12.08.2017 19:30 основной раунд: 5-й тур Ника
Александрия 1:2 Шахтер Д
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Владимир Шаран Паулу Фонсека
Голы
38′ Evgeniy Banada  
  "Фред" 41′
  Феррейра Ф. 60′
Составы
Панькив Ю. 79
Andriy Batsula 29
Valeri Bondarenko 5
Гитченко А. 17
Старенький С. 27
61′ Запорожан А. 15
Цуриков А. 11
Vasyl Grytsuk 22
63′ Evgeniy Banada 44
64′ Artem Sitalo 18
Виталий Пономар  
87′ Sergiy Chebotaev 2
Максим Каленчук  
30 Пятов А.
31 Исмаили
19 Феррейра Ф.
44 Ракицкий Я.
4 Кривцов С. 45′
33 Срна Д. 54′
8 "Фред" 59′
6 Степаненко Т. 29′
10 Бернард
74 Коваленко В. 59′
11 Марлос Р. 57′
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
4 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
6 Угловые 1
19 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Александрия
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