Гол Феррейры принес «Шахтеру» победу над «Александрией» в матче чемпионата Украины
МОСКВА, 12 авг —
Р-Спорт. Донецкий «Шахтер» победил «Александрию» в матче пятого тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Александрии, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шахтера». Счет в матче открыл полузащитник хозяев поля Евгений Банада на 38-й минуте. На 41-й минуте бразильский полузащитник донецкого клуба Фред восстановил равновесие, точный удар Факундо Феррейры (60-я минута) принес «Шахтеру» победу.
«Шахтер» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, «Александрия» с тремя баллами идет десятой.
|12.08.2017 19:30
|основной раунд: 5-й тур
|Ника
|Александрия
|1:2
|Шахтер Д
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Владимир Шаран
|Паулу Фонсека
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|4
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
Судьи
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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