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12 августа 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Манчестер Сити» выиграл у клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Манчестер Сити выиграл у клуба Брайтон энд <span class=error>Хоув</span> <span class=error>Альбион</span> в матче первого тура <span class=error>АПЛ</span>. Встреча проходила в Брайтон энд <span class=error>Хоуве</span> на стадионе <span class=error>Фалмер</span> — Зе <span class=error>Амекс</span> и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Увеличить
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На 70-й минуте Серхио Агуэро открыл счёт — голевой передачей отметился Давид Сильва. Пять минут спустя игрок «Брайтон энд Хоув Альбион» Льюис Данк отправил мяч в свои ворота.

Во втором туре АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде сыграет с «Лестер Сити» (19 августа), а «Ман Сити» 21 августа примет «Эвертон».

12.08.2017 19:30 основной раунд: 1-й тур Falmer Stadium
Брайтон & Хоув 0:2 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Крис Хьютон Хосеп Гвардьола
Голы
10 Серхио Агуэро (Д. Сильва) 70′
5 Льюис Данк 75′
Составы
Мэтью Райан 1
Сальтор Грау Бруно 2
Маркус Зуттнер 29
Льюис Данк 5
Шейн Даффи 22
Дэйл Стивенс 6
Дэйви Преппер 24
Паскаль Гросс 13
77′ Солли Марч 20
Антони Кноккарт 11
24′ Исайя Браун 37
Джейми Мерфи 15
60′ Томер Хемед 10
Гленн Маррей 17
31 Эдерсон
4 Венсан Компани
5 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди
2 Кайл Уокер
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
3 Луис да Силва Данилу 68′
19 Лерой Сане
10 Серхио Агуэро 83′
20 Бернарду Силва
33 Габриэл Жезус 78′ 29′
7 Рахим Стерлинг 82′
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 4
3 Угловые 10
6 Фолы 9
6 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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