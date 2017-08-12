«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Манчестер Сити» выиграл у клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Брайтон энд Хоуве на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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На 70-й минуте Серхио Агуэро открыл счёт — голевой передачей отметился Давид Сильва. Пять минут спустя игрок «Брайтон энд Хоув Альбион» Льюис Данк отправил мяч в свои ворота.
Во втором туре АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде сыграет с «Лестер Сити» (19 августа), а «Ман Сити» 21 августа примет «Эвертон».
|12.08.2017 19:30
|основной раунд: 1-й тур
|Falmer Stadium
|Брайтон & Хоув
|0:2
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Крис Хьютон
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|2
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|9
|6
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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