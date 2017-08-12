«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с победы над «Брайтон энд Хоув Альбион»

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На 70-й минуте Серхио Агуэро открыл счёт — голевой передачей отметился Давид Сильва. Пять минут спустя игрок «Брайтон энд Хоув Альбион» Льюис Данк отправил мяч в свои ворота.

Во втором туре АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде сыграет с «Лестер Сити» (19 августа), а «Ман Сити» 21 августа примет «Эвертон».