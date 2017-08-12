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12 августа 2017, 20:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ЦСКА в ЛЧ «Янг Бойз» разгромил «Брайтенрайн» в матче Кубка Швейцарии

МОСКВА, 12 авг — Р-Спорт. Соперник московского ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» в гостях разгромил «Брайтенрайн» в матче 1/32 финала Кубка Швейцарии по футболу.

Соперник московского ЦСКА по раунду <nobr>плей-офф</nobr> квалификации Лиги чемпионов <span class=error>Янг</span> <span class=error>Бойз</span> в гостях разгромил Брайтенрайн в матче 1/32 финала Кубка Швейцарии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Янг Бойз». Голы забили Касим Нуху (22-я минута), Торстен Шик (54), Жан-Пьер Нсаме (90).

Первый матч ЦСКА и «Янг Бойз» пройдет 15 августа в Берне, ответная игра состоится 23 августа в Москве.

ЦСКА в субботу в матче чемпионата России победил московский «Спартак» — 2:1.

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